Affitta il marito per fare lavoretti

Devi dipingere le pareti della cucina? Ripiastrellare il bagno? Sostituire un elettrodomestico? Chiama la signora Laura Young, che per 40 sterline all’ora affitta il marito per tutti i lavoretti che generalmente richiedono abilità, pazienza e tempo.

La signora, dopo aver pubblicato scherzosamente un annuncio nel quale si vantava delle abilità del marito, ha scoperto che le richieste aumentavano di ora in ora, tanto che James, il marito tutto fare, non solo ha lasciato il suo vecchio lavoro, ma si dedica ai lavoretti extra dalle 9 alle 20 per 6 giorni su 7.

Ora le sue prenotazioni partono da gennaio ma si prevede un ulteriore incremento per effetto della pubblicità sui social, gestiti direttamente dalla signora Laura che, è il caso di dirlo, ha creato un vero e proprio business.