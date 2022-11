Dona la tua cacca per 180mila dollari all’anno!

E se vi dicessero che in cambio delle vostre feci potreste guadagnare fino a 180mila dollari all’anno?

Una utente di TikTok ha mostrato un video in cui spiega come ricavare denaro dalla propria cacca, o meglio come candidarsi per poter diventare un fornitore riconosciuto (e ben retribuito) della HumanMicrobes, l’organizzazione che cerca donatori di feci con microbioma sano e resistente alle malattie.

Lo scopo? Aiutare tutti coloro che invece hanno problemi di salute e che, nella società attuale, sono molti di più di quanti si possa pensare; l’invito a far pervenire le proprie feci è valido negli Stati Uniti e in Canada, ma la società ha precisato che si accettano donazioni anche da altri Paesi (purché il contenuto viaggi in appositi contenitori e con ghiaccio secco).

La ricerca per la FMT (trapianto di microbiota fecale) è fondamentale per poter attuare un trattamento salvavita a coloro che soffrono di Clostridium Difficile, una infezione intestinale che spesso ha esito mortale e che colpisce circa mezzo milione di americani ogni anno.