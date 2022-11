Vince 30milioni alla lotteria ma non dice nulla a moglie e figlio

Indossando un bizzarro costume per celare la propria identità, un signore cinese si è recato a ritirare una sbalorditiva somma (pari a circa 30milioni di euro) in un ufficio della lotteria a Nanning, in Cina, senza svelare nulla né a sua moglie e neppure a suo figlio.

Il signore in questione pare che abbia deciso di mantenere il segreto per non provocare un impatto negativo sullo stile di vita della sua famiglia, con il timore che l’improvvisa vincita rendesse soprattutto il figlio maggiore un pigro nullafacente.