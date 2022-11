Aiuto un razzo!

Non è la prima volta che un razzo cinese si trovi in caduta libera (e incontrollata) sulla Terra, e forse è proprio per questo che le preoccupazioni cominciano a diventare più che lecite.

Il razzo Lunga Marcia 5B rientrerà sul nostro pianeta tra domani 4 novembre e il primo pomeriggio del 5 novembre; impossibile prevedere con certezza il punto esatto di caduta, ma nell’ampia fascia considerata ci sarebbe anche l’Italia centro meridionale.

Questo in particolare è uno dei detriti spaziali più pesanti mai rientrati sulla Terra, con una massa tra le 17 e le 23 tonnellate, e un’altezza di circa 30 metri (ovvero come un palazzo di 10 piani).

Un frammento piuttosto voluminoso di un altro razzo cinese (il Lunga Marcia 2D), è stato invece rinvenuto nella provincia nord occidentale del Gansu, in Cina, e dalle immagini che circolano in rete non c’è sicuramente da stare tranquilli.