Lo danno per disperso, era in osteria

Esce e va a castagne ma non fa più rientro e la moglie, preoccupata, fa scattare le ricerche.

Il 61enne di Borgofranco d’Ivrea sarebbe uscito intorno al mezzogiorno, diretto verso i boschi della zona di Andrate e Donato, in provincia di Biella.

Sul far della sera la moglie, non avendo più notizie, decide di allertare i Carabinieri che, insieme alle forze del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco, hanno dato il via alle ricerche partendo dall’ultimo segnale del telefono cellulare dell’uomo.

Solo intorno alle 21 i militari sono riusciti a raggiungere il 61enne che, assolutamente sano e salvo, si trovava in un’osteria di Lace, impegnato a cenare.

E non vogliamo pensare cosa lo ha aspettato a casa...