Vi lavate prima di fare sesso?

La risposta potrebbe sembrare ovvia, così come parrebbe altrettanto ovvio che al primo posto in assoluto nella lista delle cose da fare prima di fare sesso, ci sia il lavarsi, ma un utente di Reddit, facendo proprio questa domanda per scoprire cosa fanno in genere le persone per rinfrescarsi, ha fatto sorgere il dubbio.

Se infatti qualcuno tra gli utenti ha risposto che si lava i testicoli come se dovesse metterli su Ebay in vendita, qualcun altro ha ammesso di far finta di lavarsi e che, una volta chiuso in bagno, mimerebbe davanti allo specchio il pistolero per darsi la carica (va beh...).

C’è chi fa la pipì senza rinfrescarsi, solo per non avere il disagio della vescica piena, e chi invece scrupolosamente lava ascelle, denti e genitali (per carità non di più, che l'acqua è preziosa... ).

Una donna ha raccontato che la prima volta che si è trovata intimamente con il suo ex, ha utilizzato delle salviette al cocco e che lui, leccandogliela, le avrebbe detto: wow, ma profuma di cocco! La ragazza non ha avuto il coraggio di ammettere di aver utilizzato delle banali salviettine per il sedere e ha ribadito che il cocco, inspiegabilmente, è il suo aroma naturale.

Ma una semplice ed efficace doccia???