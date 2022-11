Incastrato con il braccio nella turca per ore

Non si tratta di un film, ma di una brutta disavventura di un 46enne che sabato scorso, mentre si trovava nella discoteca Notorius di Torino, si è trovato con un braccio incastrato fino all’ascella dentro alla turca.

L’uomo, mentre stava espletando i suoi bisogni, ha perso un dente che, fatalità, è volato proprio dentro al buco del sanitario; nel tentativo di recuperarlo, il braccio si è incastrato all’interno della tubazione.

Inutile l’intervento del personale del locale, che si è visto costretto dare l’allarme e far intervenire vigili del fuoco per distruggere la turca e i sanitari della Croce Rossa di Venaria Reale per le prime cure del caso.

Dopo diverse ore e in condizioni di estremo disagio, i soccorritori sono riusciti a liberare il 46enne che, oltre a non aver ritrovato il dente, si è pure fratturato un polso.

Quando si dice una serata di merda...