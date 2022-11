Come saremo tra 1000 anni

Ammesso di esserci ancora come specie vivente, l’essere umano tra 1000 anni avrà cervello piccolo, gobba, occhi spiritati con tre palpebre per occhio e mani come artigli.

A ipotizzare questo raccapricciante ritratto è il risultato di una ricerca commissionata da Toll Free Forwarding che, combinando tutti gli elementi che riguardano il comportamento tipo dell’essere umano e le probabili nuove abitudini di vita legate a un progressivo utilizzo della tecnologia, ha realizzato una immagine in 3D del futuro homo sapiens.

Meno prestante dal punto di vista intellettivo, l’essere umano di domani, in particolare quello facente parte di comunità ricche e industrializzate, avrà un cervello di dimensioni inferiori, socializzerà per lo più attraverso un dispositivo elettronico, svilupperà una gobba pronunciata a causa di posture scorrette davanti a schermi, e avrà le mani come artigli a causa dell’intensivo utilizzo del telefonino.

Insomma, il futuro promette davvero bene…