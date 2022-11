Vinti 2 miliardi di dollari in California

Indubbiamente il jackpot più alto di sempre: un fortunato della contea di Los Angeles ha giocato e indovinato tutti e 5 i numeri del Powerball, al Joe’s Service Center di Altadena, aggiudicandosi 2,04 miliardi di dollari.

Mentre in Italia il jackpot del Superenalotto ha superato i 300 milioni di euro, nei 45 stati degli USA qualcuno si è già sistemato per tutta la vita e oltre.

La probabilità di aggiudicarsi la strabiliante vincita era una su 292,2 milioni e pare che ben 22 persone abbiano vinto 1 milione di dollari, ma solo una si è aggiudicata il Powerball di oltre 2 milioni di dollari, il cui ammontare è al lordo delle tasse statali e federali.

Il fortunato o la fortunata possono ricevere la somma in un’unica soluzione o in 30 rate annuali per 29 anni.