Non leccate questi rospi!

Se l’invito vi sembra strano, sappiate che il National Park Service degli Stati Uniti è abituato alle stranezze dei visitatori, che trovano sempre il modo di mettersi nei guai.

Il rospo del deserto di Sonora, noto anche come rospo del fiume Colorado, non è un rospo qualsiasi: oltre a misurare circa 18 cm di lunghezza, possiede delle ghiandole che emettono tossine a base di triptamina psichedelica 5 MEO DMT, ovvero un allucinogeno molto potente.

Dopo che Mike Tyson ha ammesso di averlo leccato e di essersi ritrovato letteralmente in un’altra dimensione, pare che anche Hunter Biden, figlio dell’attuale presidente degli Stati Uniti, abbia provato la “molecola di Dio”.

Ma le conseguenze di questa esperienza potrebbero essere letali, tanto che il National Park Service si è visto costretto a mettere in guardia i visitatori in cerca di facili emozioni.

L’appello vale anche per le lumache Ariolimax e per tutti i funghi: insomma, non leccate nulla di sconosciuto!