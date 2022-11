Blogger mangia un intero pipistrello

Phonchanok Srisunaklua, una blogger thailandese, rischia 5 anni di carcere per aver immortalato e diffuso sui social il momento in cui si mangia un intero pipistrello in una ciotola di zuppa.

La clip, che dura 1 minuto e 40 secondi, è stata caricata su YouTube e ha ricevuto così tanti commenti di sdegno che alla fine la blogger si è dovuta scusare dopo essere stata arrestata.

Nel video si vede mentre tiene in mano un pipistrello dichiarando che ha ancora i denti e che le sue ossa sono decisamente morbide, prima di procedere a strappare a morsi la carne dal povero mammifero.

Dopo le accese polemiche il video è stato rimosso, la blogger è stata arrestata e obbligata a pubblicare un video di sentite scuse, dove appare anche il veterinario capo del gruppo di gestione della salute della fauna selvatica presso il Dipartimento dei Parchi nazionali, che sottolinea quanto un comportamento di questo tipo sia estremamente rischioso per la salute (oltre che decisamente disgustoso).