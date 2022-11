I sandali di Steve Jobs all’asta

Recuperati, così pare, dal bidone dell’immondizia da Mark Sheff, uno chef che gestiva delle proprietà immobiliari di Steve Jobs, gli iconici sandali del guru di Apple sono stati messi all’asta, con un valore stimato tra i 15mila e gli 80mila dollari.

Immagine del creativo per eccellenza, che non si preoccupava al mattino di scegliere un outfit ma piuttosto usciva di casa addirittura in sandali, le Birkenstock di Steve Jobs sono ovviamente super usate, e prima di andare in asta da Julien’s Auction sono state esposte nel 2017 al Salone del Mobile di Milano, poi lo stesso anno a Colonia e in Germania, per finire a New York.

A rendere ancora più ghiotta l’occasione per i collezionisti, ci sarà un NFT che riproduce digitalmente i sandali.