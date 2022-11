Botte allo sposo per tradizione in Corea del Sud

Paese che vai tradizione che trovi: in Corea del Sud ne esiste una che prevede di picchiare lo sposo durante il giorno del matrimonio, come gesto benaugurante.

Il rituale, che si chiama falaka, misurerebbe la resistenza fisica dell’uomo di casa per la nuova vita che lo aspetta e non è affatto una finzione.

Lo sposo viene sdraiato su un tavolo senza scarpe e senza calze, e a turno gli amici lo colpiscono sulla pianta dei piedi con un bastone, una tavoletta di legno o del pesce essiccato.

Non se la passano bene nemmeno in Scozia, dove alcuni giorni prima del matrimonio entrambi gli sposi vengono ricoperti di melassa, fuliggine, piume e farina, e fatti sfilare per le strade del paese, al fine di scacciare gli spiriti maligni.