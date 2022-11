Due bambini scappano su una minimoto dall’asilo

Lo sappiamo che avete subito pensato a Mazzoli e a Noise, ma i fatti sono avvenuti in Spagna, dove due bambini hanno approfittato della distrazione degli adulti per scappare dall’asilo su una minimoto per le strade di Almeria.

A dare l’allarme è stata una signora che, a un semaforo rosso, si è trovata i due mini biker rispettosamente in attesa del verde.

Recuperati i bambini, ha poi avvisato la Polizia Nazionale, per poi consegnarli a un supervisore della scuola materna (che ora dovrà spiegare come sia stato possibile non accorgersi di una fuga così pericolosa).