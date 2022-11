Lascia la scuola per Onlyfans, guadagna 1 milione in 3 anni

Abbandona la cattedra e inizia a pubblicare contenuti per adulti sul celebre sito web Onlyfans e, in poco meno di 3 anni, si ritrova con 1 milione di dollari di entrate.

Courtney Tillia, ex insegnante americana, moglie e mamma di 4 figli, ha aperto 3 account sul sito ma ha ammesso che è quasi esclusivamente da quello su cui pubblica video e foto di nudo che provengono i guadagni.

Oltre ad avere il consenso del marito, l’avvenente ex insegnante ha precisato come grazie ai contenuti pay-per-view sia riuscita a viaggiare, comprare auto, trasferire tutta la famiglia in una nuova casa e addirittura aiutare la comunità.

Courtney infatti non ha dimenticato chi vive in condizioni precarie, in particolare i senza tetto, a cui devolve somme generose.