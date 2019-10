L'Uganda prevede di introdurre la pena di morte per l'omosessualità

Il governo ugandese ha annunciato il piano per un disegno di legge che condannerebbe a morte le persone solo perchè sono omosessuali.

Essere Gay nel paese è già considerato un crimine, ma la nuova legislazione è stata introdotta per fermare l'ascesa di ciò che “non è naturale” per gli ugandesi.

Si dice addirittura che la legge possa essere introdotta nel giro di pochissime settimane.

Il disegno di legge, noto come “Kill the Gays” nel paese, è stato presentato per la prima volta alla nazione dell'Africa orientale cinque anni fa, ma è stato revocato per un tecnicismo.

Il ministro dell'etica e dell'integrità Simon Lokodo ha dichiarato alla Thomson Reuters Foundation:

“L'omosessualità non è naturale per gli ugandesi, c'è stato un massiccio aumento di omosessualità fra gli abitanti e tra i giovani a scuola si promuove addirittura che essere Gay non è contro natura.”

Ha continuato così:

“La nostra attuale legge penale è limitata. Criminalizza solo l'atto. Vogliamo chiarire che chiunque sia anche coinvolto nel reclutamento di omosessuali, deve essere criminalizzato. Coloro che compiono atti gravi saranno condannate a morte”.

L'omosessualità è già punibile con la morte in una manciata di paesi africani, tra cui il Sudan e parti della Nigeria, sebbene però sia un argomento tabù in tutto il continente.

In un tweet il cantante Elton John si è scagliato contro questa legge dichiarando: “Credo che l'amore sia amore e poter amare e come scegliamo è un diritto umano fondamentale. Ovunque andiamo io e mio marito David, meritiamo di essere trattati con dignità e rispetto”

Non ci è ancora dato sapere se questa legge in Uganda passerà o no, ma siamo sicuri lasci senza parole voi quanto noi tutto ciò. Fateci comunque sapere la vostra come sempre attraverso i commenti.