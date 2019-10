Donna trova una conchiglia a forma di Bin Laden e diventa virale sul Web!

Le foto di una donna del Regno Unito mentre impugna una conchiglia sono diventate estremamente virali nel web dopo essere state pubblicate sui social, il motivo? La conchiglia assomigliava in modo esagerato al famigerato terrorista di al-Qaeda Osama bin Laden.

Mentre capita sempre più spesso che le persone vedano il volto di Gesù attraverso qualsiasi cosa come ad esempio: dalle nuvole, alla macchia di caffè in fondo alla tazzina in cui hai bevuto attimi prima, questa volta invece a essere intravisto con neanche troppa immaginazione è proprio Osama bin Laden.

La scoperta è stata fatta a Winchelsea Beach, a sud dell'Inghilterra dalla sessantenne Debra Oliver.

Lei e il marito Martin di 62 anni, stavano percorrendo la spiaggia per celebrare il loro 42° anniversario di matrimonio quando hanno scoperto la controversa somiglianza del leader islamista su una conchiglia.

Durante la loro passeggiata infatti, la particolare conchiglia ha attirato la loro attenzione con conseguente risata dovuta alla ridicola scoperta, così decisero di tenere il guscio “come piccolo ricordo” di quella strana giornata.

“Non capita spesso di trovare una conchiglia che assomigli totalmente a Osama bin Laden” ha dichiarato la donna, “sulla spiaggia c'erano milioni e milioni di conchiglie e ciottoli... ma lei, lei era unica!”

Le foto postate poi sui vari social hanno fatto il giro del mondo e ora la donna ha fra le mani una delle conchiglie più cliccate e viste su Internet!

E voi che ne pensate? Ci trovate anche voi la somiglianza con Osama bin Laden? Scrivicelo nei commenti sotto l'articolo.