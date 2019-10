Lui è Tupac Shakur ed è stato da poco arrestato!

No, tranquilli non c'è un errore, lui si chiama davvero Tupac Shakur e come potrete sicuramente notare non somiglia per niente alla leggenda Rap assassinata nel 1996.

L'uomo è stato arrestato nel Tennesse sabato scorso dopo aver accoltellato un agente di polizia. Le autorità che avevano già un mandato di arresto per Shakur, sono state tempestivamente avvisate poco dopo l'aggressione ma una volta giunti sul posto, Shakur fuggì dalla scena a bordo di un auto.

Purtroppo per Tupac Shakur, più tardi quella notte fu catturato interrompendo la sua breve fuga.

Secondo quanto riferito dai giornali, gli agenti hanno catturato l'uomo dopo aver cercato di difendersi con il proprio coltello per poi essere atterrato subito dopo.

La polizia ha trovato addosso al criminale un diverso numero di sacchetti di metanfetamina e una siringa.

Ciò che però ha fatto diventare virale questa notizia è stata la pubblicazione di essa su Twitter dove è subito rimbalzata ovunque proprio grazie al nome del criminale arrestato, creando non poca ironia fra i commenti!

Un utente su Twitter ha infatti commentato:

“Dannazione Pac, hai fatto di tutto per cambiare la tua identità dopo aver simulato la tua morte a Las Vegas ma hai fatto un errore cruciale, hai dimenticato di cambiare il tuo nome.”

Altri semplicemente hanno esclamato con un “è vivo!!!”

Purtroppo per l'uomo però, passerà probabilmente il resto dei suoi giorni in prigione e non potrà godersi questa popolarità dovuto al suo nome come magari avrebbe voluto!