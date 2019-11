Sosia di Michael Jackson è così identico che i fan chiedono il test del DNA!

Sergio Cortès ha fatto parlare di sé negli ultimi anni grazie alla sua incredibile somiglianza al Re del Pop scomparso nel giugno del 2009, Michael Jackson.

L'uomo di Barcellona non solo somiglia in tutto e per tutto a Michael ma canta e balla esattamente come lui, tanto che spesso fa concerti omaggiando il cantante.

Di recente il sosia ha annunciato un tour in Thailandia pubblicando un video per i suoi 123.000 fan su Instagram dichiarando i dettagli su quando e dove si sarebbe esibito.

Durante il video con sottofondo “Thriller” di Jackson, Sergio ha detto ai suoi fan:

“Ciao a tutti i fan di Michael Jackson, mi esibirò a Hollywood Pattaya il 23 dicembre. Vi voglio bene ragazzi e ci vediamo li. Sono Sergio Cortes, a presto.”

Mentre in molti commentavano contenti la scoperta della data dell'evento, altri utenti cospiravano fra i commenti riguardante il fatto che Cortès in realtà sia il vero Michael Jackson.

Uno dei commenti che che ha fatto partire le teorie sul sosia di Jacko è stato:

“Oh mio Dio, non sei Sergio Cortès, sei Michael Jackson. Qualcuno ottenga il suo DNA!”

In pochissimo tempo la richiesta del DNA è stata gridata a gran voce da migliaia di utenti sotto al post del sosia anche se purtroppo senza risposta. Ciò ha scatenato ulteriori dubbi sull'identità dell'uomo da parte dei complottisti sotto al video che li ha insospettiti.

Voi che ne pensate? Credete anche voi che il vero Jackson si stia fingendo sosia o pensate sia impossibile? Sareste curiosi però di avere una risposta dal test del DNA nonostante tutto? Fatecelo sapere come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo!