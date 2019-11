Compagnia canadese afferma di aver inventato il mantello dell'invisibilità!

Una società tecnologica con sede a Vancouver, in Canada, ha recentemente annunciato di aver raggiunto la tecnologia adatta per creare il mantello dell'invisibilità.

Si, avete capito bene, il mantello che può dare la capacità di essere invisibili e passare inosservati tra la gente, pare sia realtà secondo queste rivelazioni.

La compagnia Hyperstealth Biotechnology Corp. Ha affermato di aver creato un dispositivo capace di rendere gli oggetti completamente invisibili.

La società ha realizzato ben 4 brevetti tutti correlati tra loro da una tecnologia che hanno sviluppato chiamato “Quantum Stealth” e il nome come noterete dice tutto.

Secondo un comunicato stampa rilasciato dalla società, ciò che stanno rilasciando è molto simile al Mantello dell'invisibilità che da sempre scienziati e scrittori hanno immaginato per decenni!

Hyperstealth Biotechnology Corp. Invece pare sia arrivata dove altri hanno fallito, pubblicando un video di ben 100 minuti che mostra le potenzialità di questa tecnologia, lasciando basiti tutti.

Pochissimi i dettagli rilasciati su questa tecnologia al momento, ma pare sia estremamente complessa. Inoltrsembra non esisti una fonte di alimentazione per il dispositivo e pare sia sottile come un foglio di carta e addirittura piuttosto economico.

Come mostrato nel video, la tecnologia può effettivamente nascondere persone, nonché oggetti di grandi dimensioni come veicoli, navi, aerei o addirittura edifici.

Tra i brevetti rilasciati in uno viene descritto un “Sistema di visualizzazione” complesso che sembra riproduca immagini olografiche che prendono il posto di qualunque oggetto venga nascosto. Inoltre nei brevetti pare vengano usati anche laser particolari.

In molti però credono il video sia Fake, quindi secondo voi chi dobbiamo credere? Fatecelo sapere attraverso i commenti sotto l'articolo come sempre, siamo curiosi a riguardo!