Diciannovenne partorisce in discoteca e il bambino ottiene l'ingresso gratuito a vita!

La giovane protagonista di questa storia non immaginava sicuramente di partorire in un locale notturno, soprattutto nel bel mezzo della pista da ballo ma tutto ciò è successo davvero ed è accaduto in Francia.

Nel locale O'Club, la donna di cui non ci è dato sapere il nome, è entrata in travaglio lunedì mattina alle 5.30.

Come riportato dai media del posto, lo staff del club ha aiutato la donna a partorire e mantenere la calma in quello che a tutti gli effetti poteva essere una situazione piuttosto pericolosa.

La direttrice del locale, Marie-Helene ha dichiarato alla stampa:

“Erano le 5.30 del mattino, il locale stava chiudendo, non c'erano molte persone rimaste fortunatamente all'interno e uno dei membri dello staff si è avvicinato e mi ha detto 'presto, è urgente' ”

“Ho visto la donna sdraiata a terra che stava per partorire, abbiamo dovuto agire in fretta. Un membro dello staff ha chiamato la linea medica di emergenza che ci ha fornito supporto e spiegato ciò che avremmo dovuto fare.”

Attimi di tensione all'interno del locale ma la futura mamma a quanto pare non sembrava troppo in preda al panico, seppur comunque preoccupata. Così i membri dello staff hanno descritto la giovane in quei momenti prima del parto, fortunatamente poi andato a buon fine.

I presenti al parto hanno poi chiesto alla donna incinta cosa ci facesse alle 5.30 del mattino nella discoteca e Marie-Helene ha spiegato che una delle sue amiche le ha chiesto di andare all'O'Club per tirarla su di morale poiché aveva dei problemi personali, da li a poco è accaduto ciò che la giovane mamma ricorderà per tutta la sua vita.

Il club ha poi pensato fosse giusto dare al bambino appena nato un ingresso gratuito a vita nel luogo di nascita che però utilizzerà presumibilmente quando sarà abbastanza grande da almeno saper camminare.

Una storia assurda che però ha avuto quantomeno un lieto fine particolare!