Si fa tatuare la data delle nozze, ma è sbagliata

Le date importanti vanno celebrate a volte scolpite nel cuore, ma anche sulla pelle. E’ quanto deve aver pensato un uomo in procinto di celebrare l’anniversario delle proprie nozze.

Peccato che la data, scritta con i numeri romani, era sbagliata. La moglie Ashley Carlevato, star di TikTok lo ha reso noto sul social dove ha scritto: "Lo sapevo che avrei dovuto cercargli i numeri giusti su Google". La storia ha avuto milioni di visualizzazioni.

Il marito di Ashley aveva deciso di tatuarsi la data delle nozze, scritta con i numeri romani, mentre lei ha optato per le iniziali di lui sul dito, per non sbagliare.

La data corretta era 1.1.19 da scrivere con i numeri romani. Invece quello che si è trovato sul braccio invece di I.I.XIX è stato XICMXIX.

Anche Ashley però è apparsa confusa perché invece di scrivere 1-1-19 ha postato la data 1.19.19 e l’errore è stato ripreso dagli utenti che si sono molto divertiti.

Una follower di Ashley ha anche commentato:“farsi tatuare la data del matrimonio porta sfortuna, ne conosco troppi che se la sono fatta tatuare e che poi si sono separati".

Forse è meglio scolpire solo nel cuore la data del matrimonio e così non si fanno pasticci.

Antonella Cutolo