Le cure dolci per i cani e i gatti

È possibile affrontare alcune patologie che affliggono i nostri pelosi con cure alternative, un po’ come accade per noi umani?

La risposta è sì.

Erbe e fiori possono essere un valido supporto per cani e gatti in difficoltà, purché si rispettino le dosi consigliate e non si pretenda di sostituire la medicina tradizionale del tutto: insomma, dipende cosa dovete curare!

Ad esempio anziché utilizzare rimedi aggressivi contro pulci e zecche, è possibile ricorrere a sostanze naturalmente repellenti, come gli oli essenziali di eucalipto, citronella, menta, lavanda, geranio e agrumi in genere, ma anche all’olio di neem, una pianta che cresce spontanea in India e la cui efficacia è ormai nota.

In questo caso il buon senso ci suggerisce di tenere controllato il pelo del nostro gatto o del nostro cane, al fine di verificare la buona riuscita dei repellenti naturali che, è bene sottolinearlo, a differenza dei rimedi chimici devono essere ripetuti in media ogni settimana.

Anche la cute può essere trattata con sostanze naturali, soprattutto se danneggiata in maniera lieve (piccole abrasioni, sfogazioni o eritemi) e con unguenti o lozioni a base di ortica, avena, rosmarino e calendula. Anche in questo caso sarà il veterinario a consigliarne l’uso, una volta appurata la causa del malessere.

Oltre alla fitoterapia veterinaria, anche l’omeopatia rappresenta una valida alternativa, sempre evitando rigorosamente il fai da te e rivolgendosi a specialisti.

In particolare l’omeopatia è utilizzata da diversi anni in ambito veterinario con successo, dimostrando così l’infondatezza del famoso effetto placebo, visto che il cane o il gatto non sono a conoscenza ovviamente della terapia a cui vengono sottoposti!

Ma cosa cura l’omeopatia?

Tosse, reumatismi, intolleranze alimentari, allergie, artrosi, malattie della pelle e problemi comportamentali come ansia, aggressività, insonnia e depressione, sono le patologie più comuni.

Ci teniamo in ogni caso a sottolineare che problemi particolarmente gravi come infezioni, tumori e similari, richiedono sempre l’utilizzo della medicina tradizionale per la sua riconosciuta efficacia.