Molla l’osso!

L’immagine del cane che sgranocchia beato un osso tenendolo tra le zampe, è uno stereotipo legato a un tempo che fu: del resto prima che arrivassero crocchette di ogni tipo e colore, bocconcini in salsa e paté profumati, la massaia metteva in una ciotola gli avanzi della cena per il peloso di casa e dentro, immancabilmente, oltre a pane e pasta, c’era sempre un osso.

Oggi capita spesso e volentieri che solo a nominare la parola “osso” si scateni un putiferio: le ossa al cane fanno malissimo! Una volta il cane di un mio amico è morto con l’intestino perforato! Quello dell’amico di mio cugino invece è soffocato con un ossicino di pollo in gola! Al mio sono cascati i denti! E via di questo passo…

Insomma: le ossa al cane fanno bene oppure no? E se no, come facevano i cani di una volta? Perché non si sono estinti con tutte queste ossa a disposizione?

Ci sono ovviamente anche quelli super a favore, che al contrario somministrano ai propri cani pasti crudi con tanto di carne, ossa, piume, uova, convinti che non vi sia nulla di più naturale di questo menu (per inciso, la dieta a base di ossa e cibo crudo si chiama BARF).

Ma venendo a noi: chi ascoltare? È più salutare nutrire il proprio quadrupede con l’ultimo ritrovato di crocchette o con la cosiddetta BARF?

L’argomento come avrete capito è alquanto spinoso, ma vediamo di chiarire alcuni aspetti.

Intanto non dimentichiamoci che il cane, anche quello puccioso al quale insistete a mettere cappottini e trine, è un carnivoro, con tanto di istinto (più o meno represso) alla caccia e con un apparato digerente più o meno fedele a quello del lupo.

Detto questo è ovvio che ogni tipologia di cane presenta diverse dentature (un carlino ha indubbiamente un morso diverso da quello di un rottweiler), ma alla base c’è un altro importante fatto da considerare: l’uomo è onnivoro, così come lo è il topo, ma il cane, scusate, no. Lui è carnivoro e basta, e se mangia anche frutta e verdura è solo perché è addomesticato.

Avete capito? Ha fatto di necessità virtù e si è adeguato al cibo che gli viene dato dall’uomo.

I vari esperimenti effettuati per ottenere razze sempre più perfette, con le caratteristiche morfologiche più desiderate (dall’uomo), hanno snaturato la vera natura del cane ma ciò non toglie che se fin da cucciolo lo si abitui a mangiare il cibo più consono al suo apparato digerente, ai suoi denti e ai suoi istinti, avremo un peloso in forma.

Masticare è utile infatti per la salute di denti e gengive, ma è anche un antistress formidabile (e salva ciabatte, piedi del tavolo, cuscini e altri oggetti che periscono drammaticamente quando si ha in casa un cucciolo).

Ovviamente è vero che esistono rischi di soffocamento (ma può accadere anche con un pezzo di carota), così come è vero che le ossa migliori da dare al nostro cane sono quelle con un po’ di carne attorno (lui sgranocchierà anche quelle perfettamente pulite, ma lo fa in mancanza di altro, pensateci!): l’importante è dare ossa grandi e proporzionate sempre alla misura del cane, evitare quelle appuntite (generalmente quelle dei volatili) e non improvvisare se il peloso non le ha mai assaggiate.

Infine: non esagerate nemmeno con le quantità, perché le occlusioni intestinali derivano da quello e non dal semplice mangiare un osso.

Allora: siete pro o contro l’osso?