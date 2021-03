Cose inquietanti (e inspiegabili) che fa il gatto

I gatti da sempre sono descritti come creature misteriose, talvolta inquietanti, come ad esempio quando fissano un punto apparentemente vuoto, con insistenza.

Cosa vede esattamente? E quando i gatti a fissare il vuoto, nello stesso punto, sono due, non vi si accappona la pelle?

È in questi frangenti che si pensa al medioevo, quando si associava il gatto alle streghe perché creduto un animale in contatto con l’aldilà.

E quindi, quando il micio di casa sta parecchio tempo a guardare un punto sul soffitto dove non c’è nulla, sta fissando un fantasma? Uno spirito? O ci sta pigliando per i fondelli, per burlarsi di noi?

Ebbene, non esiste al momento alcuna spiegazione scientificamente provata a questo comportamento, ragion per cui ci si deve rassegnare e, se possibile, ignorarlo.

Come quando ad esempio fissa lo specchio e vedendo la sua immagine riflessa inizia a soffiare e a gonfiarsi: si potrebbe pensare che non riconosce sé stesso, ma che dire quando invece non fa nulla?

Vede qualcosa che noi non vediamo?

Il gatto rimarrà sempre uno degli animali più misteriosi con cui l’uomo ha a che fare.