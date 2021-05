Pensa a una rapina ma è stato il suo cane

Rientra a casa dopo una dura giornata di lavoro, accende la luce e scopre con orrore che il divano è stato completamente squarciato e la porta distrutta.

Sotto shock Vickie Shelton, questo il nome della cinquantunenne di Benton, nel Tennessee, ha immediatamente pensato a un’incursione dei ladri e di essere stata quindi derubata.

Ma come lo sguardo si è posato sul suo cane Bo, decisamente abbacchiato e dall’aria vagamente colpevole, e su oggetti ancora al loro posto, come la tv, lo stereo e il computer, ha realizzato che nessun malvivente fosse realmente entrato in casa sua.

Bo, evidentemente annoiato nonostante fosse stato lasciato con tutti i suoi giochi e la tv accesa, prima ha fatto breccia nella porta che lo separava dal resto della casa, poi ha fatto festa con il divano del soggiorno, facendo fuoriuscire tutta l’imbottitura dopo aver lacerato la stoffa.

La donna ha impiegato una mezza giornata per ripulire tutto e ovviamente ha dovuto cambiare sia la porta che il divano.

