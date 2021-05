Cane e gazza best friend di sempre

Animali di specie completamente diverse diventano inseparabili: succede in Australia, a Coomera, nel Queensland, e i protagonisti sono Peggy, una Staffordshire Bull Terrier, la sua umana Juliette e Molly, una gazza salvata da morte certa.

Juliette stava rientrando dopo una passeggiata con Peggy, quando nota sul ciglio della strada, apparentemente senza vita, un esemplare di gazza; avvicinatasi scopre che in realtà l’uccello, benché malconcio, è ancora vivo e così decide di portarlo a casa.

Dopo 24 ore di sonno e la preoccupazione che non potesse più risvegliarsi, Molly la gazza in realtà riapre gli occhi e inizia a reagire; Juliette le procura vermi vivi, la disseta con un contagocce e la tiene al caldo, sotto allo sguardo attento di Peggy.

Una volta ripresasi, la donna prova a lasciare porte e finestre aperte, per permettere alla gazza di uscire e andare verso la propria libertà, ma non solo l'uccello non se ne va, bensì inizia ad attaccarsi morbosamente a Peggy, cosa per altro ricambiata.

Con il passare delle settimane la gazza, che ha imparato a cacciare da sola vermi e lucertole, diventa l'ombra inseparabile della staffy e viceversa, come dimostrano le immagini che Juliette ha iniziato a postare sui vari social, ottenendo da subito un grande successo. Come darle torto?