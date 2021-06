La trasformazione di uno ShiTzu

La trasformazione di quello che solo successivamente risulterà essere uno ShiTzu, ha fatto il giro del mondo grazie a un video apparso su TikTok, che mostra come il cagnolino, con addosso più di 3 kg di pelo arruffato, annodato e sporco, non riusciva più a camminare a causa dell’incuria in cui viveva.

Randagio, presumibilmente di un’età tra i 9 e gli 11 anni, Simon, così è stato chiamato, è stato recuperato e portato al KC Pet Project, in Kansas, dove ha subito un trattamento di toelettatura intenso e complesso.

A detta del personale del centro, quello di Simon è stato il peggior caso mai visto in assoluto.

Simon, che nel complesso è stato trovato in discreta salute, ha però alcuni problemi di deambulazione, poiché il peso ormai eccessivo di tutto quel pelo sporco e arruffato, per un cagnolino della sua stazza, è stato determinante per l'andatura, che comunque tornerà gradualmente normale.

Dopo l’eliminazione di tutta la pelliccia, Simon finalmente è stato visitato accuratamente, nutrito e idratato, e affidato alle amorevoli attenzioni di volontari che contribuiranno a dare una svolta in positivo alla sua vita.