Cani al mare: istruzioni per l'uso

Riuscite a farvi una vacanza al mare?

Ci auguriamo di sì e ci auguriamo che abbiate anche deciso di portare il vostro cane.

Oggi esistono diversi portali che indicano quali strutture in Italia, sia balneari che ricettive, accettino i nostri animali senza problemi, quindi perché non approfittarne?

I consigli sono pochi ma basilari, quando si tratta di spiaggia: attenzione alle ore più calde, ricordarsi di sciacquare il peloso dalla salsedine e dalla sabbia, idratarlo spesso, non farlo camminare su sabbia o asfalto roventi e tenere monitorati eventuali segnali di disagio.

In particolare l’acqua di mare è un portento per la sua pelle, un po’ come per la nostra: l’idroterapia canina può addirittura rappresentare una valida soluzione per pelosi con patologie, ma anche per rafforzare il sistema immunitario, senza considerare l'elemento divertimento, che per molti è a mille.

Tra i numerosi vantaggi dell’acqua salata ricordiamo la rigenerazione dei tessuti, il potere disinfettante e quello lenitivo in caso di prurito.

Ad esempio se avete un cane che soffre di dermatite, stia atopica che seborroica, o di psoriasi o di forfora, concedetegli tanti bagni in acqua, avendo cura di sciacquare bene una volta finito il momento spiaggia.

E se il peloso dovesse essere alla sua prima esperienza con le onde?

In genere i cani non hanno grossi problemi, ma esistono soggetti che possono averne paura o addirittura terrore: non forzateli, non procurate loro inutile stress o ansia, fategli prendere confidenza con l’acqua gradualmente, magari prima di decidere di trascorrere una vacanza sulla spiaggia.

Sappiate che non tutti i cani sono lupi di mare, rassegnatevi qualora il vostro mostrasse una vera avversione.

In tutti i casi, ribadiamo come sempre che abbandonare il proprio cane per andare in vacanza è un atto vile e ignobile: pensateci prima di circondarvi della sua presenza per poi disfarvene come si farebbe con un oggetto.