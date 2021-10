Cane e maialino amici per sempre

Lui è George, un mastino di 60 kg abituato a giocare con altri cani senza problemi, che un giorno si vede arrivare in casa Debbie, una graziosa maialina rosa, terrorizzata ma molto dolce.

Iniziano a fare amicizia, lei capisce in soli 20 minuti che di George ci si può fidare, mentre lui si innamora di lei praticamente subito.

I due diventano così inseparabili compagni di vita, giocano e dormono insieme, si fanno le coccole e badano l’uno all’altra con ammirevole dedizione.

La famiglia di George e Debbie non può che esserne felice, e nonostante la maialina sia destinata a crescere e diventare ben più grande di George, è assolutamente certa che l’amore tra i due continuerà.

L’amicizia interspecie non è un fatto così straordinario e la storia è piena di esempi che lo dimostrano, come quella di Barclay, il Golden Retriever, e Rudy, la papera di razza Pekin che generalmente viene allevata per la sua carne (ma non in questo caso), o del Labrador con la sua personale gallina.

Perché al di là degli istinti assolutamente normali da predatore e preda, spesso succede che gli animali riescano ad andare oltre, cosa che agli umani, dall’alto della loro evoluzione, ancora non riesce.