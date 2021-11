Perché il cane ci annusa proprio lì?

A quanti è capitato, con i propri o altrui cani, di essere annusati proprio nelle parti intime, con una perizia davvero curiosa?

Attraverso il loro straordinario fiuto, i cani sono in grado di raccogliere informazioni importantissime sull’ambiente che li circonda, incluso il nostro stato di salute, come conferma Stanley Coren, psicologo americano nonché esperto di comportamento canino.

Cosa fanno i cani del resto tra di loro? Si annusano, andando nello specifico a soffermarsi sulle ghiandole sparse in tutto il corpo che producono i ferormoni, particolari sostanze biochimiche, dal caratteristico odore e in grado di trasportare una serie notevole di informazioni, come il sesso, l’età, l’umore, e lo stato di salute.

E perché il cane ci annuserebbe proprio nelle parti intime?

In realtà negli esseri umani queste ghiandole sono concentrate nelle ascelle e nell’area inguinale, quest’ultima più a portata di tartufo.

Quindi i cani ci annusano proprio lì per capire se stiamo bene, se siamo tristi o di buon umore, se abbiamo il ciclo o siamo incinte se siamo donne, e così via.

Non è un caso che molti cani abbiano capito che la loro umana fosse incinta, ancora prima di lei!

E i quadrupedi sono in grado di capire anche se le signore sono in ovulazione, in generale se gli umani hanno appena avuto un rapporto sessuale, ma anche se il bambino… ha appena fatto la cacca nel pannolino (ma lì ci arriviamo anche noi).

Nulla di morboso o allarmante quindi, semplicemente un check accurato che dovremmo permettere di fare, da bravi capi branco o gregari.