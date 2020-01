Orologi Fumagazzi: "è giunta la tua ora!"

Quando un uomo con la pistola incontra un uomo con un Fumagazzi, l'uomo con la pistola è un uomo morto. Se anche tu pensi nella vita vuoi essere un bravo ragazzo, non aspettare altro tempo e acquista un Orologio Fumagazzi sul sito www.fumagazzi.it e scegli il modello che fa più per te! Orologi Fumagazzi: solo per bravi ragazzi!