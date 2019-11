IL CASO: Chico Forti - Detenuto 199/115 Intervista Zoo di 105

nello Zoo di 105 abbiamo parlato di Chico Forti che da oltre 15 anni è ingiustamente in Carcere in Florida condannato per all'ergastolo per l'omicidio di Anthony “Dale” Pike. Noi crediamo all'innocenza di Chico e abbiamo voluto anche noi dar voce ad un uomo che ingiustamente sta pagando una pena ingiusta da anni! Ecco il blocco andato in onda nello Zoo!