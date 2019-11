Usa la testa di una bambola per far addormentare suo figlio: ora lui ne è ossessionato!

Il piano di una mamma per far dormire il proprio bambino, non è finito nei migliori dei modi e ora le si è ritorto contro rendendo il figlio ossessionato dalla testa di una bambola!

Ilarni Clark era solita lasciare che suo figlio Harry, di 14 mesi, giocasse con i suoi capelli per aiutarlo ad addormentarsi, tuttavia crescendo ha iniziato a tirarle i capelli con molta più forza provocandole forti dolori alla testa.

Alla ricerca di una soluzione al problema, Ilarni ha pubblicato sui social la richiesta d'aiuto su possibili suggerimenti per risolvere il problema.

La donna è stata in seguito contattata da una parrucchiera informandola che aveva in negozio una testa di una bambola con i capelli di una lunghezza e colori simili ai suoi.

La madre ha ovviamente pensato fosse un'idea perfetta sostituire i propri capelli con quelli della testa della bambola poggiandola al fianco del bambino, peccato però che ora il piccolo Harry ne è terribilmente ossessionato!

Il bimbo da quando dorme insieme alla bambola, non dorme, non mangia e non esce di casa senza avere con sé la testa, decisamente una situazione scomoda.

Ora la madre dovrà combattere con la sua sostituta in versione bambola per riuscire a far perdere questa ossessione del figlio, ma ciò potrebbe non essere una cosa semplice! Che ne pensate? Credete abbia sbagliato o avreste fatto lo stesso al suo posto? Ditecelo con un commento sotto l'articolo, siamo curiosi di sapere la vostra!