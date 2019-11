Ricercato “genio del travestimento” usa un paio di occhiali per non farsi scoprire: arrestato!

David Springthorpe, 30 anni, è stato recentemente arrestato dalla polizia per aver violato un ordine del tribunale insieme a una serie di reati tra cui quello di taccheggio.

Ciò che però ha fatto diventare questa notizia virale nel mondo, è sicuramente stato il talento del ricercato nel scegliere il “travestimento” migliore per non farsi scoprire.

Pare infatti che la sua cattura non sia stata proprio così complicata, dato che l'uomo è stato visto per strada indossando solo un paio di occhiali nel patetico tentativo di “cambiare aspetto”.

Di certo non possiamo definire questo ladro il nuovo Lupin III ma ciò lo ha reso comunque famoso grazie al web, diventando in poco tempo un meme.

Online è possibile trovare le divertenti foto segnaletiche che mostrano le differenze di David con e senza il suo particolare e poco efficace travestimento, condivise praticamente ovunque sui social.

Successivamente l'uomo è stato arrestato per furto di numerosi profumi ed è stato condannato a 30 settimane di carcere presso il Chesterfield Justice Center in Inghilterra.

Insomma non una gran bella figura per questo ladro che oltre a dover scontare la sua pena, dovrà sopportare le prese in giro del web per i prossimi giorni!