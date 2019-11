Lego “prende in giro” Tesla e realizza il suo camioncino infrangibile!

Il Cybertruck di Tesla in questi giorni è ufficialmente diventato per molti il meme del Web e il veicolo è stato bersagliato ironicamente da chiunque per via del suo design un tantino “spigoloso” ma ora ha addirittura anche un degno rivale.

Dopo la presentazione fatta dal Elon Musk dell'auto a Los Angeles la scorsa settimana, anche Lego ha voluto partecipare all'ondata di meme creati presentando il loro camioncino infrangibile!

Lunedì la società di giocattoli ha postato un'auto rudimentale fatta di mattoncini impilati uno sopra l'altro con ruote di plastica sulla pagina Facebook australiana dell'azienda. La foto ricalca lo stile delle immagini promozionali del Cybertruck ma promette più resistenza agli urti della versione di Tesla

Come saprete infatti l'auto “originale” è stata protagonista di alcuni test di indistruttibilità dal progettista capo di Tesla, Franz von Holzhausen che ha provato a danneggiare il camion con una mazza direttamente sul palco resistendo ai colpi.

Purtroppo però l'auto non ha retto al colpo di alcune palle di metallo lanciate sui finestrini, frantumando il vetro davanti agli occhi di tutti.

Un piccolo “Fail” da parte di Tesla che ha permesso però a Lego di presentare il loro Cybertruck veramente “indistruttibile” e non stentiamo di certo a crederci. E voi? Diteci cosa ne pensate del design di entrambi i mezzi, ovviamente come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo!