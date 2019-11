La polizia americana utilizza cani robot in segreto?

Ha fatto discutere la notizia riguardante l'utilizzo in totale segretezza di alcuni cani robot utilizzati recentemente da alcuni agenti americani che ha suscitato allarme e timore tra la gente.

In molti avrete sicuramente visto i video di questi cani robot realizzati dalla Boston Dynamics che utilizza una tecnologia talmente avanzata da permettere a essi di fare cose incredibili come salire le scale, trasportare scatole e addirittura fare parkour.

Il movimento realistico di questi modelli robot umanoidi e il suo design che ricorda appunto un cane senza testa, ha terrorizzato e incuriosito molti ma fino ad oggi nessuno aveva utilizzato l'invenzione della Boston Dynamics per scopi militari!

La stazione radio WBUR ha scoperto tramite alcune indagini che la polizia del Massachusetts, avrebbe noleggiato in segreto uno dei cani robot dell'azienda americana per utilizzarli all'interno della squadra di artificieri!

L'utilizzo di questa nuova tecnologia è iniziata ad agosto e segna ufficialmente la prima volta in cui una robotica così avanzata è stata utilizzata all'interno delle forze armate!

L'American Civil Liberties Union of Massachusetts ha cercato documenti pubblici ufficiali sull'uso di questi particolari cani nell'arsenale della polizia, sostenendo che i cani robotici che possono svolgere compiti come l'apertura di porte o rimozione di ostacoli in ambienti ad alto rischio, siano già stati utilizzati in passato.

Tuttavia però, molti temono che l'introduzione segreta di tale tecnologia negli arsenali della polizia insieme alla loro pericolosità, possano aprire la porta a futuri abusi da parte degli agenti dotati di questi cani robot!

Nonostante l'accusa alla polizia da parte dei civili, gli agenti hanno risposto dichiarando pubblicamente che questi cani non possono essere utilizzati per danneggiare fisicamente o intimidire le persone! Almeno stando alle dichiarazioni del portavoce della polizia di stato David Procopio.

In molti però il comunicato lanciato dalla polizia non ha convinto dato che non spiegano come mai l'uso di questa tecnologia è stata fatta in gran segreto, alimentando la preoccupazione di molti! Voi cosa ne pensate? Come vi immaginate un futuro con questi cani robot utilizzati dalle forze armate? Fateci sapere la vostra come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo!