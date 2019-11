Nonna di 84 anni lascia Tinder per trovare finalmente l'amore vero!

Avevamo già parlato in passato di Hattie “retroage” Wiener, una nonnina di 84 anni che ha trascorso gli ultimi anni sul noto portale per incontri: Tinder!

Ormai divenuta una social star, grazie anche agli articoli che mezzo mondo ha scritto su di lei, ora l'ottantenne ha promesso di abbandonare l'app per dedicarsi alla ricerca del suo unico vero amore.

La donna ha deciso quindi di lasciare Tinder, nonostante le abbia portato molta fama, poichè stufa di stare con uomini più giovani di lei per breve tempo e ora dedicherà il suo tempo alla ricerca di un uomo che abbia almeno vent'anni in meno di lei, ma che non sia una storia di una notte e via!

Hattie riguardo la sua scelta ha dichiarato:

“Quello che vorrei dalla mia vita ora è un partner, uno che mi stia accanto e che sia eccitato da me come io lo sono di lui. Con Tinder ho conosciuto tanti uomini ma dopo aver passato una notte insieme a loro, spariscono senza dare più notizie! Ho imparato molto dall'app e ora voglio trovare un uomo vero accanto non uno alla ricerca di una notte di sesso facile”

La donna quindi, stufa degli appuntamenti occasionali talvolta anche deludenti, ha deciso di rimettersi alla ricerca di un uomo che la ami fino alla fine dei suoi giorni, se poi è pure più giovane di lei ancora meglio. Se siete interessati a Hattie e la sua età non vi intimorisce, fatevi avanti perché pare sia arrivato il momento giusto!