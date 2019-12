Josh Brolin partecipa alla challenge dell'abbronzatura al perineo ma rimane ustionato!

Prendere il sole ha sempre i suoi rischi, ma quando addirittura il temibile “Thanos” direttamente da Avengers End Game viene battuto da una grave scottatura, allora bisogna prendere seriamente in considerazione la pericolosità delle conseguenze.

Pare infatti che l'attore Josh Brolin abbia condiviso recentemente sui social media la sua esperienza verso l'ultima “moda” del momento che però stando alle sue rivelazioni non è andata a buon fine.

Per chi non avesse mai sentito parlare della challenge dell'abbronzatura al perineo, dovete sapere che questa strana pratica è cominciata il mese scorso grazie all'influencer Metaphysical Meagan, rivelando che questa pratica aveva migliorato il suo benessere in numerosi modi, tra cui l'aver trovato l'equilibrio dell'energia sessuale e un aumento della creatività e della produzione.

L'argomentazione a riguardo è stata per qualche motivo così convincente che è riuscita a incuriosire diverse persone, incluso a quanto pare l'attore di End Game!

Tuttavia, il 51enne non ha avuto la conclusione sperata e recentemente ha risposto all'influencer Megan postando ai suoi 2,8 milioni di follower su Instagram una foto con questa didascalia

“Ho provato quest'abbronzatura del perineo di cui ho sentito tanto parlare e il suggerimento che vi do è di NON farlo. Il mio ano ha una scottatura pazzesca e invece di passare la giornata a fare shopping con la mia famiglia mi sono ritrovato a glassarlo usando l'aloe e le creme per la bruciatura a causa del dolore incredibile. Non so chi ca**o abbia pensato che questa me*da funzionasse, ma comunque ti fot*erò. Sono serio!”

Inutile dire che il post condito di vari Hashtag tra cui #blackholefriday ha fatto il giro del web rendendo l'ironica situazione, molto discussa nel web.

Consigliamo quindi di non praticare questa assurda challenge in futuro come ha fatto l'attore, le conseguenze potrebbero essere scottanti! Parola di Thanos bruciato