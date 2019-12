Donna alle prese con un enorme debito vince 500 mila sterline due volte in dieci giorni!

Mamma di quattro figli stava da tempo lottando con un debito enorme con la sua banca ma in poco meno di due settimane è diventata inaspettatamente milionaria vincendo per ben due volte di seguito al bingo online.

Anita Campbell, alle prese con un debito con la Universal Credit Bank per anni, ha capito che i suoi problemi erano finiti quando è riuscita a portarsi a casa due super vincite da 500 mila sterline l'una a distanza di 10 giorni, riuscendo così a pagare ogni debito accumulato per via delle spese del funerale della madre.

Anita inoltre soffre da tempo di problemi di salute e aveva rivendicato il debito alla banca proprio a causa di essi, purtroppo però inutilmente. Ovviamente quando la donna è riuscita a totalizzare 1 milione di sterline in due settimane giocando al Bingo, non voleva crederci!

Oltre ai debiti la mamma è riuscita persino ad aiutare la sua famiglia comprando una nuova casa per il padre anziano ed è riuscita ad aiutare la figlia pagandole una fecondazione in vitro affinché potesse avere anche lei una famiglia tutta sua.

“Ho subito pensato di poter aiutare i miei figli con questi soldi. L'ultimo anno è stato molto difficile, ho perso molto peso, non riuscivo a mangiare correttamente, il che ha avuto un effetto negativo anche sul mio diabete”

La donna dopo aver vinto la prima vincita di 597.000 sterline, ha ricevuto il denaro sul suo conto solo dopo una settimana, ma dopo 10 giorni dalla sua prima vincita, ecco che è riuscita a incassare un altro super premio da 552.000 sterline!

Ora Anita ha deciso di prendersi cura della famiglia, cercando di utilizzare al meglio questa enorme somma di denaro negli anni a venire, senza dover quantomeno pensare ai debiti con la Banca!