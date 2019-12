Rapper accetta la richiesta di una fan e gli sputa in bocca!

Un tempo, quando si incontrava la propria celebrità preferita, ci si fermava a chiedere magari una foto o un autografo: ma i tempi cambiano e le richieste dei fan pure.

Ha scatenato infatti parecchie polemiche il gesto del rapper Slowthai, il quale ha accettato una particolare richiesta di una sua fan, Kristy è il suo nome, dopo aver finalmente avuto la possibilità di incontrare il suo idolo sul palco.

La ragazza non ha chiesto nessun autografo al suo beniamino ventiquattrenne, bensì di essere sputata in bocca durante il tour negli Stati Uniti.

Il video mostra il cantante avvicinarsi alla giovane in prima fila con un enorme cartello che diceva: “Slowthai, ho bisogno che tu mi sputi in bocca”

Chiaramente divertito dall'assurdità dell'intera situazione, il ragazzo è saltato fuori dal palco, si è diretto verso la donna, ha afferrato il cartello tenendolo in alto in modo che tutti potessero vederlo e poi, senza ulteriori indugi, ha sputato in bocca alla giovane.

L'intero episodio è stato, ovviamente, immortalato in un video per poi essere pubblicato su Youtube dove, in poche ore, diverse testate giornalistiche hanno riportato la notizia e intervistato la donna contenta.

“ È stato uno dei momenti migliori della mia vita. Slowthai è un uomo bellissimo, non desidero altro che il meglio per lui nella sua carriera.” ha detto poi Kristy

Sorprendentemente questo gesto, divenuto col tempo virale, ha avuto successivamente una replica da parte del cantante durante un concerto a Detroit il 1° dicembre che ha coinvolto un'altra giovane donna con un cartello alzato che chiedeva nuovamente al rapper di sputarle in bucca.

Un gesto assolutamente particolare che vede “lo sputo in bocca” un possibile sostituto del classico autografo