Impiegata burlona ricopre interamente l'ufficio del proprio capo con la carta da regalo!

L'impiegata aveva solo voglia di farsi due risate e godersi lo spirito natalizio, quindi ha approfittato del giorno libero del proprio capo per ricoprire interamente il suo ufficio con della carta da regali.

Dalla sedia da ufficio alle poltrone, dalla scrivania a un intero computer, addirittura le penne e le matite, tutto è stato completamente ricoperto dalla carta da regali e dopo aver concluso, la donna ha poi caricato su Twitter la sua gloriosa foto.Lo sforzo incredibile e sbalorditivo è stato ideato da Sydney Jo, conosciuta da molti per via dei suoi podcast caricati in rete. In seguito la donna ha poi condiviso il video sui suoi social con la didascalia:

“Il mio capo si è preso il giorno libero oggi...”

Sydney ha pensato non ci fosse nulla di male nel realizzare questo scherzo, tanto la carta utilizzata è riciclabile.

La donna ha poi spiegato che lei e il suo compagno di lavoro hanno comprato la carta più economica e riciclabile che potessero trovare, incartando prima le cose più importanti per poi incartare i minimi dettagli.

“Avvolgere le sedie dell'ufficio non è stato facile, ma ne è valsa assolutamente la pena”

In pochissimo tempo il tweet originale ha attirato a sé molta attenzione, rimbalzando praticamente ovunque grazie alle ricondivisioni degli utenti increduli per via dell'impresa svolta.

Non ci è dato sapere però quale sia stata la reazione del capo della donna dopo aver visto il proprio ufficio ricoperto al 100% da carta da regali, anche se forse lo possiamo immaginare visto che ad oggi non abbiamo ancora avuto una risposta! E voi? Avete mai fatto uno scherzo al vostro capo o vorreste farlo? Scrivetecelo nei commenti sotto l'articolo!