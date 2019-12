Trasporti pubblici gratuiti? Gli Stati Uniti rendono tutto ciò realtà!

Kansas City di recente è diventata la prima grande città degli Stati Uniti ad avere i trasporti pubblici completamente gratuiti.

La mossa arriva dopo che il consiglio comunale ha votato all'unanimità approvando la proposta di rendere tutte le linee di autobus urbane gratuite.

Il servizio di autobus gratuiti dovrebbe costare alla città circa 8 milioni di dollari, eliminando il costo del biglietto di 1,50 dollari (1,35€) o 50 dollari (45€) per un abbonamento mensile.

I funzionari locali hanno definito questa novità come un buon investimento nella città anziché “spese dispendiose” o “onere per i contribuenti”.

Le dichiarazioni infine del consigliere comunale Eric Bunch,, hanno definito questo piano come un mezzo per offrire una forte mano ai residenti a basso reddito della città che fanno ogni giorno affidamento al trasporto pubblico per recarsi a lavoro.

Insomma vedremo col tempo come questa novità possa cambiare la vita degli americani e forse chissà, altre città prenderanno spunto come spesso accade in queste iniziative.



E voi cosa ne pensate? Vorreste in Italia che i trasporti pubblici diventino gratuiti o credete possa essere una mossa sbagliata? Diteci come sempre la vostra attraverso i commenti sotto l'articolo!