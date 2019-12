Uomo tradisce la ragazza ma lei lo scopre grazie ai dati del suo Fitbit!

La tecnologia moderna in molte occasioni è riuscita a semplificarci la vita anche se talvolta potremmo avere delle conseguenze negative da essa, soprattutto qualora si tenti di tradire il proprio o la propria partner cercando di passarla liscia.

Pare infatti che per via di un bracciale utilizzato solitamente per il Fitness, un uomo sia stato sorpreso a tradire la propria compagna, grazie a un'attività insolita avvenuta durante la notte!

Jane Slater, corrispondente della NFL ha scoperto grazie proprio ai dati analizzati dal Fitbit del compagno che l'uomo la stava tradendo con un'altra donna.

Il compagno di Jane si era dimenticato di aver sincronizzato il suo dispositivo con quello della donna che solitamente utilizzavano contemporaneamente per motivarsi a vicenda durante l'allenamento.

Quando la ragazza ha dato un'occhiata al riepilogo del suo ultimo allenamento, ha notato un picco di attività fisica sospetto avvenuto alle 4 del mattino!

Jane ha poi raccontato ai suoi 123.000 follower la storia con un post:

“Il mio ex ragazzo mi regalò un Fitbit per Natale. L'ho adorato. Ci siamo sincronizzati, motivandoci a vicenda... Non l'ho odiato fino a quando non ho scoperto dei suoi livelli di attività fisica alle 4 del mattino, spoiler: non è iscritto a una sessione di fitness speciale ad alta intensità alle 4 del mattino!”.

Non sono stati aggiunti ulteriori dettagli su quello accaduto dopo, ma crediamo possiate immaginare da soli come sia proseguita la conversazione dopo che Jane lo ha scoperto.

Riguardo il suo ex, la donna ha dichiarato che spera abbia trovato una donna a cui non piace “esercitarsi” nelle prime ore del mattino. Decisamente una simpatica frecciatina lanciata all'uomo e ai partner che seguiranno.

Il post è stato poi commentato e condiviso ovunque rendendolo virale in poche ore! Per concludere, se il vostro compagno o la vostra compagna hanno un'attività insolita di notte e non è con voi, accertatevi che non siano iscritti in una palestra notturna, in caso contrario abbiamo brutte notizie per voi!