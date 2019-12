Migliaia di persone stanno firmando una petizione per rendere Baby Yoda una emoji!

Ci siamo spesso ritrovati in passato a parlare delle “petizioni” create su Internet, talvolta inutili o addirittura ridicole come il richiedere di cambiare il finale di una serie Tv ormai conclusa.

Oggi però in molti stanno firmando e apprezzando una petizione riguardante il Baby Yoda diventato famoso e virale negli ultimi giorni grazie alla serie Disney + “The Mandalorian”, Spin-off del franchise di Star Wars.

Vi sarete sicuramente imbattuti di recente in questo Baby Yoda, anche senza aver visto la serie, dato che è così amato dal Web che oltre a essere condiviso ovunque, un fan ha addirittura creato una petizione per ottenere 5.000 firme in modo da trasformarlo in una emoji da condividere nelle conversazioni.

La petizione su Change.org, ha già raggiunto più di 3.000 nomi in pochi giorni, rendendo il futuro di Yoda emoji sempre più concreto!

“La tua amica condivide una foto del suo bambino appena nato? Rispondi con una simpatica piccola emoji di Baby Yoda, sei malato e tua mamma ti scrive se vuoi un po' di zuppa? Rispondi con un simpatico Baby Yoda, Unisciti a questo movimento. VOGLIAMO BABY YODA EMOJI!!!”

Così viene motivata la voglia di ricevere una emoji del cucciolo di Yoda ufficiale e pare che in molti non vedano l'ora che ciò accada!

Quindi, se sei tra coloro che non disdegnano questa novità nella lista delle tue emoji, approfittane e dai anche tu il tuo contributo! Chissà, magari qualcuno prenderà sul serio questa petizione un giorno.