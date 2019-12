Uno studio ha dichiarato che il vino uccide i germi che causano il mal di gola e la placca dentale!

Vi abbiamo parlato di recente come il vino sia molto utile durante lo studio di nuove lingue ma oggi torniamo a parlare nuovamente di lui sui benefici che ha sulla nostra gola.

Uno studio condotto nel 1998 pare abbia scoperto che il vino sia un fantastico disinfettate per i germi della bocca cattivi e potrebbe evitarci addirittura il mal di gola.

Lo studio ha esaminato le proprietà antibatteriche di bevande gassate, vino, birra, latte scremato e acqua e ogni bevanda è stata poi infusa con batteri infettivi come ad esempio la salmonella.

Dopo due giorni, il vino aveva la minima quantità di batteri vivi. In altre parole i batteri hanno difficoltà a sopravvivere a contatto con il vino.

Grazie allo studio pubblicato sul Journal of Agricultural and Foot Chemistry, i ricercatori hanno scoperto che l'acidità e la concetrazione di alcol nel vino non sono i responsabili delle proprietà antibatteriche, come si credeva in precedenza. Invece pare sia dovuto a una serie di composti organici presenti nei vini rossi e bianchi.

I ricercatori hanno in seguito isolato i composti: acido lattico, malico, succinico e tartarico e dopo aver neutralizzato la loro acidità, hanno scoperto di aver ucciso il 99,9% dei batteri dentali e dei germi che causano mal di gola.

Da oggi quando sentite vi stia venendo un fastidioso mal di gola, godetevi un bicchiere di vino, potrebbe essere di certo una buona scusa, lo dicono gli esperti!