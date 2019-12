La nuova Xbox serie X e i meme che la stanno rendendo virale!

Durante gli scorsi Game Awards 2019: l'evento annuale che proclama i migliori videogiochi dell'anno, è stata presentata la nuova Xbox serie X, la console di nuova generazione Microsoft che uscirà ufficialmente il prossimo Natale!

Phil Spencer, CEO di Microsoft ha fatto sapere sul palco dell'evento che l'Xbox sarà più veloce e potente della scorsa generazione, con grandi miglioramenti sulle prestazioni, velocità e compatibilità.

Ciò che però ha lasciato a bocca aperta tutti i presenti, è stato sicuramente il nuovo design presentato con un trailer che mostra la console della Serie X come un prisma rettangolare nero, minimalista e verticale, certamente in contrasto con gli standard dei precedenti progetti Xbox di Microsoft.

Dopo l'annuncio, sono stati molti i commenti sui social a riguardo del nuovo design e come spesso accade in questi casi, l'utenza si è perfettamente divisa a metà, tra chi apprezza e chi invece si scaglia contro il design atipico! I post degli immancabili meme che stanno rendendo la nuova console Microsoft ancora più “popolare” non sono ovviamente tardati ad arrivare.

La nuova Xbox Serie X non ricorda quindi solo il design di un case per PC ma ha anche una incredibile somiglianza del monolite tratto dal film: 2001 Odissea nello spazio!

Alcuni addirittura hanno paragonato la console della casa americana a un ottimo frigorifero Hi-Tech, azzardando addirittura un possibile restyling da parte della futura PlayStation 5 che entra di prepotenza in competizione con la probabile futura console più utilizzata in cucina!

Questi sono solo alcuni dei meme raccolti nel Web e siamo certi non finiranno qui! E voi cosa ne pensate? Approvate questo cambio di rotta da parte di Microsoft oppure preferite il design più classico delle generazioni precedenti? Diteci la vostra come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo e se trovate altri meme a riguardo sulla nuova Xbox serie X, non dimenticatevi di postarceli!