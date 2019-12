Bimba partecipa al presepe scolastico tenendo il dito medio alzato per oltre 20 minuti!

Chi ha dei bambini, saprà certamente quanto siano importanti in questo periodo dell'anno le recite di Natale e speri certamente che i tuoi figli non facciano qualcosa di innocente e al tempo stesso devastante per la recita preparata insieme ai compagni di classe e le maestre, ma quando ciò accade, non puoi far altro che riderci su!

Com'è accaduto a questa mamma presa dal panico dopo che sua figlia ha passato l'intera recita cercando di mostrare a sua madre il suo dito dolorante, peccato però che fosse il dito medio!

Carla Bovington era seduta in mezzo agli altri genitori a guardare lo spettacolo natalizio della figlia di cinque anni, ma afferma che invece di rappresentare l'angelo, sua figlia ha trascorso almeno 20 minuti dello spettacolo con il dito medio alzato verso il pubblico.

Una situazione sicuramente particolare e come se non bastasse, la bimba ha optato addirittura per l'approccio a due mani in stile Eminem!

La 33enne Carla ha affermato che la piccola Ella era “completamente ignara” del significato del gesto che stava compiendo in quel momento.

“Era divertente perché mia figlia non si rendeva assolutamente conto di quello che stava facendo, voleva solo farmi sapere che era ferita al dito, quindi cercava solo la mia attenzione, quando poi ha alzato entrambe le dita per confrontare se entrambe erano ferite, il panico. Continuava a farmi cenno come se volesse dirmi “mamma, guarda!”

La donna ha poi raccontato che alcuni bambini più grandi sembrava sapessero cosa stesse facendo e alcune risatine qua e là lo hanno in seguito confermato.

Dopo l'accaduto la madre ha poi raccontato la simpatica storia pubblicando le foto sui social e in poche ore il post sulla piccola Ella ha fatto il giro del web con molte condivisioni e commenti divertiti sulla faccenda!

E voi? Avete mai fatto una brutta figuraccia a scuola o avete assistito come questa mamma a una scena simile con i vostri figli? Fatecelo sapere come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo!