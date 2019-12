Il nuovo design del gabinetto che obbliga i lavoratori a dedicare meno tempo al bagno!

Non importa se amate o odiate il vostro lavoro, la pausa bagno è uno dei pochi momenti vantaggiosi per prendersi qualche minuto in più per sé. Purtroppo per molti tutto questo un giorno potrebbe cambiare.

Godetevi quindi questi bei momenti in bagno, poiché con l'arrivo dello “StandardToilet”, le vostre pause in ufficio potrebbero non durare più quella mezz'oretta a cui eravate tanto abituati.

Supportato dalla British Toilet Association (BTA), il gabinetto è progettato per incoraggiare i dipendenti a trascorrere meno tempo nelle gabinetto, ricevendo già molto interesse dai consigli locali e dalle stazioni di servizio autostradali.

Ma come funziona? Il sedile è stato inclinato di 13 gradi, il che lo renderebbe secondo gli sviluppatori più scomodo, mettendo a dura prova le gambe dell'utente in modo di desiderare di alzarsi dopo solo cinque minuti circa.

Mahabir Gill di StandardToilet ha dichiarato:

“Secondo le stime, solo nel Regno Unito, le prolungate interruzioni dei dipendenti costano all'industria e al commercio 4 miliardi di sterline all'anno!”

Oltre al prendersi pause più piccole, questo gabinetto, afferma Gill, porta benefici per la salute, come una migliore postura.

“Studi medici hanno suggerito che l'uso del WC più tradizionale può causare emorroidi gonfie e indebolimento dei muscoli pelvici. Lo StandardToilet offre un maggiore comfort promuovendo il coinvolgimento dei muscoli della parte superiore della gamba, aiutando inoltre a ridurre i disturbi muscoloscheletrici!"

Il futuro delle nostre pause bagno potrebbero seriamente diventare più “scomode” e più brevi quindi. E voi cosa ne pensate? Vi invitiamo ovviamente come sempre a dirci cosa ne pensate attraverso i commenti sotto l'articolo, dicendoci magari quanto tempo passate in bagno nella vostra pausa lavorativa!