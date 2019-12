Arriva il piumone tecnologico che sistema la coperta mentre dormi!

Svegliarsi durante la notte con il piumone avvolto su se stesso e il brivido sui piedi non è piacevole ed è sicuramente un problema di molti, soprattutto se condividete il letto con il vostro partner e egli si tira a sé ogni notte le coperte. Ma da oggi le cose potrebbero cambiare grazie al piumone infinito.

Esatto, avete capito bene, un piumone che promette di tenerti sempre coperto e potrebbe anche salvare alcuni matrimoni.

Progettato dall'azienda tecnologica Simba, il letto futuristico presenta un sistema a rulli nella base per garantire che la copertura sia sempre uniformemente distribuita.

Mentre ti addormenti durante la notte, il piumone girevole si muove con te, alimentando una serie di rulli e sistemi di tensionamento.

La società l'ha inventata dopo aver scoperto che il “furto dei piumini” era una delle principali cause di conflitto tra le coppie prima di coricarsi.

Lo studio di Simba su 2000 adulti ha rivelato che una persona su quattro crede di aver dormito male di notte a causa della coperta rubata dal partner.

Lo studio ha anche scoperto che tre persone su dieci sentono aumentare le tensioni quando tornano a casa e trovando la camera da letto disordinata o il letto disfatto.

Grazie però a questa nuova tecnologia, niente più letto disordinato o nervoso a causa di notti insonne ma non è tutto! Il letto, soprannominato “Duvet Diplomat”, è anche dotato di una funzione di auto pulizia a vapore telecomandata.

Purtroppo però, se stavate già mettendo mani al portafoglio, dobbiamo fermarvi, poiché attualmente è in fase di progettazione e non sarà disponibile all'acquisto ancora per molto tempo, ma non disperate, l'azienda ha promesso che presto darà ulteriori aggiornamenti a riguardo e noi attenderemo sicuramente!